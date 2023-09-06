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Handelsblatt: в Европе разрабатывают танк на замену Leopard 2

Андрей Аркадьев
18:28 06.09.2023
Соглашения уже подписаны, теперь партнеры хотят подать заявку на финансирование из Европейского фонда обороны.
Handelsblatt: в Европе разрабатывают танк на замену Leopard 2
© Фото: Минобороны России
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Германия вместе с Италией, Швецией и Испанией планирует разработать новый боевой танк на замену Leopard 2. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных и политических кругах.

В разработке боевой машины задействуют немецкую машиностроительную компанию Krauss-Maffei и немецкий концерн, производящий военную технику и вооружение Rheinmetall. Какие партнеры из других стран примут участие в проекте, не говорится. Как уточняет издание, соглашения о работах были заключены на днях.

Подобное соглашение о сотрудничестве с Францией уже заключалось в 2017 году. Тогда французские и немецкие власти согласовали проект танка боевой системы Main Ground Combat System (MGCS, основная наземная боевая система). Ожидалось, что новые боевые машины в перспективе заменят Leopard 2 и французский Leclerc.

Leopard 2 - немецкий основной боевой танк. На нем установлена 120-мм гладкоствольная пушка. Страны коллективного Запада поставляют Киеву эти танки в рамках военной помощи.

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