Соседи рассказали о семье староверов в Приамурье, где сожгли тело ребенка

Мужчина в Амурской области сжег тело младенца, а его жена умерла после пятых домашних родов.

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Жители села Новотроицкое Благовещенского округа Амурской области рассказали подробности о жизни семьи староверов, в которой сожгли мертвого новорожденного ребенка. Они жили сами по себе и почти не общались с людьми, сообщает «360».

Мужчина кремировал тело мертвого новорожденного ребенка, а его жена умерла после родов, сообщило ранее РИА Новости. По данным следователей, это многодетная семья, которая считалась благополучной. Супруги придерживались старославянских взглядов.

Это были пятые роды, их все муж принимал сам. К врачам мужчина и женщина не обращались и нигде не состояли на учете. По предварительным данным, пятый ребенок родился мертвым. Возбуждено уголовное дело.

Односельчане рассказали, что все четверо детей староверов не ходили в школу и числились на домашнем обучении. Супруги держали двух или трех лошадей, коз, баранов, двух собак-алабаев.

Еще у них был ларек, в котором они торговали лепкой, квасом и чаем. Соседу мужчина казался вполне нормальным. Поначалу он даже не поверил в то, что тот сжег мертвого младенца в печи, а тело мертвой жены на машине отвез в морг.

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