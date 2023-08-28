В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Дагестане начали доследственную проверку по факту нападения стаи собак на ребенка

Вероника Волосунова
11:57 28.08.2023
Следователи опрашивают родителей школьника и очевидцев, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
В Дагестане начали доследственную проверку по факту нападения стаи собак на ребенка
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
Читайте нас на:

В Дагестане следователи начали доследственную проверку по факту нападения стаи собак на мальчика. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале.

«По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на берегу моря в поселке Редукторный Ленинского района в городе Махачкале стая собак напала на малолетнего», - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают родителей ребенка и очевидцев.

«В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов по отлову безнадзорных животных», - добавили в СУ СК России по Республике Дагестан.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором стая бездомных собак погналась за мальчиком. Ребенка спасло море, в которое он забежал - собаки испугались воды и остановились. По предварительным данным, одна из собак даже успела укусить мальчика.

В Оренбурге стая бродячих собак насмерть растерзала восьмилетнего ребенка, когда тот гулял с другом. Школьники попытались убежать, но одному из них это сделать не удалось.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:01 В стране и мире
Минобороны России: у побережья Крыма сбита украинская крылатая ракета
10:16 В стране и мире
Видео
Боец ВСУ рассказал, что в плену с ним обращаются лучше, чем на Украине
09:45 В стране и мире
Видео
Обвиняемый в сборе данных для США Шонов рассказал, что должен был искать только негатив
08:29 В стране и мире
Международный аэропорт Алеппо вышел из строя после атаки Израиля
08:13 В стране и мире
Аэропорты Москвы и Подмосковья ограничивали работу в целях безопасности
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.