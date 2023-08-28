В Дагестане начали доследственную проверку по факту нападения стаи собак на ребенка

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В Дагестане следователи начали доследственную проверку по факту нападения стаи собак на мальчика. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале.

«По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на берегу моря в поселке Редукторный Ленинского района в городе Махачкале стая собак напала на малолетнего», - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают родителей ребенка и очевидцев.

«В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов по отлову безнадзорных животных», - добавили в СУ СК России по Республике Дагестан.

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