Три человека получили тяжелые ранения при обстреле Волновахи боевиками из РСЗО HIMARS

Украинские боевики выпустили по территории базы с гумпомощью шесть снарядов, уточнили в администрации города.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Киевские формирования обстреляли территорию базы с гуманитарными грузами и строительными материалами в Волновахе из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщил «Звезде» первый замглавы администрации города Сергей Филиндаш, украинские боевики выпустили шесть снарядов.

«Было три тяжелых человека, скорее всего, они сейчас на пути в Ростов. Им оказали первую помощь, вызвали санавиацию и, дай Бог, окажут полный комплекс медицинских услуг. Дай Бог им выжить в этой непростой ситуации», - сказал он.

Между тем в пресс-службе МВД ДНР сообщили о гибели шестилетней девочки при взрыве украинской мины в окрестностях Волновахи.

Сегодня Минобороны России предоставило запись, на которой зафиксирован момент попадания российским ударным беспилотником по танку противника. В российском оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о поражении боевой машины западного производства.