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Ветеранов СВО подготовят для преподавания нового предмета в школах

Владимир Рубанов
15:56 06.09.2023
Центр переподготовки участников спецоперации создан на базе Государственного университета просвещения.
Ветеранов СВО подготовят для преподавания нового предмета в школах
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В России создали центр переподготовки участников СВО на Украине. В нем педагогов-ветеранов специальной военной операции (СВО) и участников боевых действий будут обучать преподаванию в школах нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины», сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Центр переподготовки создан на базе Государственного университета просвещения. Глава Минпросвещения РФ рассказал о нем впервые на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума «Память священна».

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Такое название получил обновленный учебный предмет ОБЖ.

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