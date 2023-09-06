Ветеранов СВО подготовят для преподавания нового предмета в школах

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В России создали центр переподготовки участников СВО на Украине. В нем педагогов-ветеранов специальной военной операции (СВО) и участников боевых действий будут обучать преподаванию в школах нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины», сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Центр переподготовки создан на базе Государственного университета просвещения. Глава Минпросвещения РФ рассказал о нем впервые на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума «Память священна».

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Такое название получил обновленный учебный предмет ОБЖ.