В российские школы вернули уроки НВП и научат детей программировать беспилотники

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С этого учебного года в школах много нового. Даже радикально нового - как африканский язык, который начнут изучать. Вышел новый учебник истории. В Крыму стартуют внеурочные курсы военной подготовки. Дария Сенникова выяснила, чем еще удивит школа.

Педагоги со стажем постигают новую для себя науку. С этого дня во всех школах Крыма запускают внеурочные курсы по основам начальной военной подготовки. Занятия будут проходить в средних классах в рамках ОБЖ. Они включают и огневую подготовку и тактическую медицину. Учителя будут передавать эти знания детям. Поэтапно внедрять подобное будут и в других регионах. Новая дисциплина, которая заменит ОБЖ и будет называться Основы безопасности и защита Родины - официально ее введут в 2024-м. Но в этой московской школе уже закупили необходимое оборудование. Уроки по основам безопасности жизнедеятельности здесь и так с элементами начальной военной подготовки.

«У нас появилось достаточно больше разделов и глав в тактической, а также все что связано с медицинской подготовкой. Для этого у нас существует и электронный тир в школе и макеты автоматов АК-74 М и ручные осколочные гранаты, и все виды аптечек, и все средства защиты, начиная с общевойскового комплекта защиты Л-1 различные типы противогазов, войсковой химический прибор разведки, лаборатории, газоанализаторы», - рассказал учитель по ОБЖ ГБОУ Школа № 2094 Борис Котов.

Такие занятия посещают ученики старших классов. Расписание осталось прежним говорят педагоги - один урок в неделю.

Также школьников обучат реанимационным действиям при первой помощи и управлению беспилотными летательными аппаратами и покажут как их программировать.

«Дети будут заниматься конструированием различных аппаратов в том числе летательных, заниматься роботехникой пробовать себя в проектной деятельности. Дети научатся писать программу для бесконтактного полета, на какую высоту подняться какое количество метров пролететь», - рассказал учитель физики ГБОУ Школа № 2094 Кирилл Азовцев.

Возможностей для роста и развития много не бывает. А вот чего не должно быть - преподавания ниже единого стандарта. Чтобы все школы в том числе частные давали необходимую ученикам базу знаний, Минпросвящения с этого года будет следить за соблюдением так называемого золотого стандарта образования. Единые нормы в обучении детей ввели по шести предметам: русскому языку, литературе, географии, обществознанию, географии и ОБЖ - для средних классов. В начальной школе - по русскому, чтению и окружающему миру.

«Все предметы в школе согласно образовательному стандарту есть. Вопрос только в том, по каким программам они обучаются. Если раньше образовательная программа - это дело школы, учителя, то сейчас минимум содержания определяется государством. Хочется, чтобы коллеги в школе не воспринимали это как планку, выше которой подниматься не надо, это минимум, на который надо ориентироваться», - пояснил директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин.

По школьным предметам уже разрабатываются единые учебники. Их обещают подготовить до конца 2025 года. Но первый единый учебник по истории для учеников 10-х и 11-х уже готов. В нем история России впервые будет сопоставлена с мировой - для того, чтобы ученики понимали процессы, которые происходили в других странах. Школьникам расскажут о том, что такое Минские соглашения, о госперевороте на Украине в 2014 году, о возвращении Крыма. Большая глава посвящена и специальной военной операции.

«То есть это процессы связанные с прекращением существования СССР, процессы связанные с формированием РФ. И соответственно начало двухтысячных по настоящее время - какие то моменты связанные с СВО. Это федеральная программа и в каждом регионе страны будет одна и та же информация, чтобы исключить негативное воздействие распространяемых фейков в том числе и соцсетях, в поисковых системах и так далее», - рассказал учитель истории и обществознания ГБОУ Школа № 2094 Иван Окаемов.



Также в школы вернется трудовое воспитание. В зависимости от возраста ученики будут обязаны убираться в классах, помогать в библиотеке, сажать деревья на школьной территории. Разрешения родителей для этого больше не потребуется. Что касается питания - есть и в столовых нововведения: теперь бесплатной горячей едой будут обеспечены все ученики начальных классов.



С этого дня московские школьники начнут изучать и африканские языки. Сразу три учебных заведения ввели в качестве второго иностранного языка суахили и амхарский, на которых говорят в Танзании и Эфиопии. Учителя говорят, что их задача - это смотивировать детей на изучение самой Африки.