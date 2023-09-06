В прошлом году Прибалтика поставила Киеву более 280 единиц техники и вооружения

Вся поставленная техника была сильно изношена и ее планировали списать.

© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Прибалтика в 2022 году поставила Украине более 280 единиц техники и вооружения. Об этом сообщает RT.

В этот список входят противотанковые комплексы Javelin, ПЗРК Stinger, гаубицы, вертолеты и бронетранспортеры. Об этом стало известно после анализа данных, собранных Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира.

Любопытно, что Эстония собиралась сделать это еще ранее, в 2021 году, но ожидала получения разрешения на реэкспорт от Соединенных Штатов.

При этом сообщается, что вся поставленная техника была сильно изношена и ее планировали списать.

Кроме этого, сообщается, что Киев запросил у балтийских стран транспортные вертолеты Ми-8МТ и Ми-17, но, видимо, те были еще слишком «свежими» и украинцы получили отказ.

Ранее Эстония потребовала от союзников по НАТО увеличить военные расходы.