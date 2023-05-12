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Эстония потребовала от союзников по НАТО увеличить военные расходы

Анастасия Бобылева
15:37 12.05.2023
Премьер-министр страны выразила обеспокоенность касательно невыполнения странами НАТО обязательств по расходам на оборону.
Эстония потребовала от союзников по НАТО увеличить военные расходы
© Фото: IMAGO, Christoph Hardt, Globallookpress
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Эстония потребовала, чтобы союзники по НАТО увеличили целевой показатель по расходам на оборону. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.

«Каллас отметила, что ее правительство оказывает давление на союзников, чтобы те установили еще более высокий целевой показатель расходов на следующем саммите», - цитирует материал RT со ссылкой на Newsweek.

Политик выразила удивление и обеспокоенность по поводу невыполнения многими странами альянса обязательств по расходам на оборону, которые составляют 2% от ВВП.

Ранее сообщалось, что США перебросят через территорию Эстонии боевую технику на учения в Финляндию. Речь идет в том числе о танках Abrams и машинах Bradley.

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