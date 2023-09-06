The Economist изменил слова экс-главы СБУ в интервью об убийствах людей

Теперь в публикации речь идет о «ликвидации террористов».

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Британский журнал The Economist изменил цитату бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко о том, что в СБУ действует подразделение, занимающееся убийствами тех, кого власти называют коллаборантами. Теперь же в статье речь идет о «ликвидации террористов».

«Мы неохотно пришли к выводу, что нам необходимо ликвидировать террористов», - написано в обновленной версии публикации.

Журналисты изданий оставили под интервью пометку. В ней поясняется, что «непреднамеренно неверно процитировали Мистера Наливайченко».

Напомним, вчера The Economist написал об отряде, созданном в 2015 году. Он якобы занимается заказными убийствами неугодных киевскому режиму людей по заказу украинских же властей.

В официальных данных отдел числится как пятое управление контрразведки. По данным The Economist, оно причастно к резонансным терактам, включая убийство Дарьи Дугиной.