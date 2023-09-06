США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

Вашингтон заранее уведомил Москву о предстоящем испытании в соответствии с двусторонними обязательствами.

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В США испытали невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Ракета была запущена с базы Ванденберг в Калифорнии в 01.26 по тихоокеанскому времени.

Пуск был осуществлен для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, уточняет пресс-служба базы. Учебная головная часть ракеты пролетела около 6,8 тысячи километров и упала в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

Запуск прошел в рамках регулярных испытаний, Москву о нем уведомили в соответствии со всеми договоренностями. Это уже третье испытание американской МБР в текущем году.

Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования у этой страны на сегодняшний день. Всего у Вашингтона 400 единиц таких МБР, модернизированные версии ракеты регулярно испытываются.