В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

Андрей Аркадьев
14:55 06.09.2023
Вашингтон заранее уведомил Москву о предстоящем испытании в соответствии с двусторонними обязательствами.
США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
© Фото: Senior Airman Clayton Wear, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

В США испытали невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Ракета была запущена с базы Ванденберг в Калифорнии в 01.26 по тихоокеанскому времени.

Пуск был осуществлен для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, уточняет пресс-служба базы. Учебная головная часть ракеты пролетела около 6,8 тысячи километров и упала в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

Запуск прошел в рамках регулярных испытаний, Москву о нем уведомили в соответствии со всеми договоренностями. Это уже третье испытание американской МБР в текущем году.

Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования у этой страны на сегодняшний день. Всего у Вашингтона 400 единиц таких МБР, модернизированные версии ракеты регулярно испытываются.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.