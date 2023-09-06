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Песков высоко оценил решение бойцов СВО участвовать в выборах

Елизавета Кондрикова
14:17 06.09.2023
Он добавил, что героизм бойцов в зоне спецоперации будет полезен и в их «повседневной деятельности».
Песков высоко оценил решение бойцов СВО участвовать в выборах
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил стремление участников спецоперации принять участие в выборах в России в местные органы власти.

«Это абсолютно нормально, и это, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, она, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», - ответил журналистам Песков.

Он добавил, что такие качества, как смелость и героизм, приобретенные в условиях спецоперации, смогут быть полезными в том числе и в государственной службе - в «повседневной деятельности» военнослужащих. Об этом пресс-секретарь рассказал, когда у него спросили, как в Кремле оценивают появление кандидатур героев спецоперации в выборах в местные органы власти.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о важности равного отношения ко всем участникам специальной операции на Украине - кадровым военным, добровольцам, контрактникам, которые все без исключения «геройски сражаются».

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