Путин заявил, что важно предоставить равные права всем участникам спецоперации

Владимир Путин подчеркнул, что геройски сражаются все - и добровольцы, и мобилизованные, и кадровые военные.

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Президент России Владимир Путин заявил о важности предоставления равных прав всем участникам спецоперации.

«Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции - и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются», - сказал глава государства на заседании организационного комитета «Победа».

Кроме того, президент предложил создать Национальный центр исторической памяти. Он заявил, что артефакты необходимо подобрать с первого до последнего дня войны.

Заседание проходит в режиме видеоконференции под председательством Путина.

Оргкомитет «Победа» был организован в августе 2000 года. Комитет занимается подготовкой и проведением мероприятий, связанных с памятными датами военной истории России, решением проблем ветеранов Великой Отечественной войны.