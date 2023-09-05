В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что важно предоставить равные права всем участникам спецоперации

Андрей Аркадьев
15:42 05.09.2023
Владимир Путин подчеркнул, что геройски сражаются все - и добровольцы, и мобилизованные, и кадровые военные.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил о важности предоставления равных прав всем участникам спецоперации.

«Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции - и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются», - сказал глава государства на заседании организационного комитета «Победа».

Кроме того, президент предложил создать Национальный центр исторической памяти. Он заявил, что артефакты необходимо подобрать с первого до последнего дня войны.

Заседание проходит в режиме видеоконференции под председательством Путина.

Оргкомитет «Победа» был организован в августе 2000 года. Комитет занимается подготовкой и проведением мероприятий, связанных с памятными датами военной истории России, решением проблем ветеранов Великой Отечественной войны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:48 Вопросы истории
Видео
Путин заявил, что России нужен Национальный центр исторической памяти
15:39 В стране и мире
РБК: станцию метро «Аэропорт Внуково» откроют 6 сентября
15:38 В стране и мире
При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель
15:09 Армия
Российский фрегат с гиперзвуковым оружием вышел в Атлантический океан
14:55 В стране и мире
Экс-начальника таможни ЛНР пытались убить при помощи телефона со взрывчаткой
Популярное
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.