Пулеметчик-наводчик Князь назвал штурм Водяного обычной солдатской работой

Военнослужащие отрабатывают ведение боя на полигоне в Мурманской области. Также бойцы роют лабиринты траншей, стреляют по мишеням с места и на ходу.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Мурманской области проводятся тренировки в условиях, приближенных к реальному бою. Занятия проходят и с выходом в поле, и в траншеях с человеческий рост. Лабиринт выкопали по инициативе военных, которые уже были в зоне СВО и знают, насколько опасно подолгу оставаться на открытой местности.

Насколько успешно обучают, уже показала практика, а точнее, грамотные действия и на Харьковском, и на Артемовском направлениях. За героизм, отвагу, стойкость и мужество, которые военные проявили в ходе спецоперации, бригада получила почетное наименование «гвардейская».

«Штурмовали Водяное, потом выходили, выводили раненых, пленных, обычная солдатская работа», - рассказал пулеметчик-наводчик отдельной мотострелковой бригады СФ с позывным Князь.

У парней с позывными Уран и Сумрак, уже слаженной боевой «двойки», свой военный опыт. Они морпехи, больше полугода были на СВО. Сейчас на реабилитации, но без дела не сидят. Пока есть время перед следующей отправкой, тренируют молодых ребят.

Темп подготовки морских пехотинцев Северного флота более чем интенсивный. Занятия проходят с самого раннего утра и до позднего вечера. Каждый день военнослужащие на полигоне отрабатывают и совершенствуют навыки ведения огня.

Стрельбу по целям ведут снайперы. В руках уже не СВД, а новые винтовки ORSIS российского производства. Высокоточные, с рабочей дистанцией в 1,5 километра, в ходе СВО они доказали свою эффективность. Но главное, самим снайперам, по их же признанию, работать с ORSIS куда проще.

«Когда к нам в войска поступила эта винтовка, впечатления были непередаваемые», - признался снайпер отдельной бригады морской пехоты СФ Дмитрий.

Грохот выстрелов на полигонах Северного флота не смолкает. Работают бойцы из всех видов штатного оружия. Начиная с выполнения элементарных упражнений УКС, контрольных стрельб с места и со сменой позиции. Так проходит огневая подготовка. Курс которой даже с нуля под руководством опытных инструкторов возможно освоить в течение месяца.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.