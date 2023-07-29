«Грады», «Балы» и «Бастионы»: как в Мурманской области готовят бойцов для службы в зоне СВО

В Мурманской области бойцов обучают, как правильно наводить, заряжать и подготавливать снаряды береговых ракетных комплексов для последующего ведения службы в зоне СВО.

© Фото: ТРК "Звезда"

Береговые ракетные комплексы работают по сигналу учебной тревоги. Занимают позиции и приступают к развёртыванию комплексов. Эти громадины - «Бал» и «Бастион» - находятся на постоянном боевом дежурстве. Что позволяет военнослужащим совершенствовать навыки в проведении ракетных пусков. А молодому личному составу обучаться боевой работе в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

Ракетные комплексы дадут отпор врагу наступающему с моря. Но и наземные цели от этих систем не уйдут. Что подтверждает специальная военная операция, где «Бал» и «Бастион» показывают себя как эффективные боевые единицы.

«Практика приходит, конечно, со временем, но через полгода понять технику, азы уже можно», - прокомментировал Ринат, механик-водитель БРК «Бал».

А так работает рота РХБ защиты. Спецмашина ставит маскировочную завесу, заволакивая дымом почти полкилометра.

Сегодня Сергей проводит для новобранцев занятия по огневой подготовке из РСЗО «Град». Учит, что для артиллерии очень важно ценить время.

«Учим, как правильно наводить, заряжать, подготавливать снаряды. Чтобы всё это было отработано на 100%. Чтобы в случае участия в СВО, никто не переживал, не тушевался, чтобы каждый знал свою работу на 100%», - объяснил Сергей, командир батареи.

Сейчас на подготовку к залпам расчетам дается 30 минут. Но, как говорят опытные командиры, в реальных боевых условиях, чем быстрее - тем лучше. «Град» должен не только работать прицельно, но и действовать внезапно.

Вот так реактивными снарядами «Град» срывает наступление врага в зоне СВО. Здесь, в Мурманской области, у бойцов есть время и возможность отточить навыки. Два пристрелочных. Дальше - работа по цели. И так вплоть до 100-процентного выполнения пока учебной, но в последующем и боевой задачи.