WADA может запретить Франции проводить ОИ-2024 в Париже

В антидопинговом агентстве обвиняют Францию в недостаточном соблюдении правил и кодекса Спортивного арбитражного суда.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может запретить спортсменам из Франции участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже летом 2024 года. Об этом сообщили в информационном агентстве AFP.

«Мировое агентство угрожает инициировать процедуру, которая может привести к запрету французским спортсменам участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и к запрету Франции проводить такие соревнования», - заявили в Комиссии по санкциям.

В агентстве рассказали, что французские антидопинговые органы склонны выносить решения, несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда, что вынуждает агентство WADA подробнее рассмотреть этот вопрос на предмет недостаточного соблюдения антидопинговых требований.

По итогам проверок WADA могут быть приняты меры различной строгости, в том числе недопущение французских спортсменов до участия в международных соревнованиях и запрет на проведение Францией Олимпийских игр в Париже. Они должны пройти в июле-августе 2024 года.

Ранее AFP также рассказывало об обысках в оргкомитете Олимпийских игр в Париже, которые были проведены правоохранительными органами в рамках предварительных расследований по подозрению в незаконном захвате интересов и предвзятости.