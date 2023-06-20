AFP: в оргкомитете Олимпийских игр 2024 года в Париже прошли обыски
Правоохранительные органы провели обыски в организационном комитете Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Как передает ТАСС со ссылкой на AFP, обыски проводятся в рамках двух предварительных расследований, которые были начаты в 2017 и 2022 годах по подозрению в незаконном захвате интересов и предвзятости. Сообщается, что оба дела связаны с контрактами, которые были заключены в рамках организации Игр.
Отмечается, что сотрудники организационного комитета полностью сотрудничают со следственными органами.
Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на совещании российского лидера с правительством РФ заявил, что около 180 россиян могут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Также он отметил, что в восьми командных видах спорта российские спортсмены не смогут выступить на ОИ.