МИД Франции: необходимо расширить ЕС для противостояния влиянию России
Расширение Европейского союза должно стать инструментом, который поможет странам Европы противостоять растущему влиянию России и президента Владимира Путина в европейском регионе. Об этом рассказала государственный секретарь Франции по делам Европы Лоуренс Бун в интервью для издания Politico.
«Самое главное - дать четкий сигнал о месте этих стран в ЕС», - сказала Бун.
В издании добавили, что ЕС необходимо дать кандидатам четко понять об их перспективах в организации, позиция союза должна быть «ясная и сбалансированная», поскольку политика России направлена в том числе на недопущение участия других европейских стран в Евросоюзе.
По словам Лоуренс Бун, в содружестве также должны оказывать всевозможную помощь странам в борьбе с российским влиянием, одновременно «уважая их суверенитет».
Напомним, неделю назад стало известно о том, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости «придать импульс» процессу расширения Евросоюза и начать подготовку к вступлению в состав организации 10 новых членов.