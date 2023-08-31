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Боррель поставил задачу подготовиться к вступлению в ЕС десяти стран

Ирина Елагина
20:08 31.08.2023
По мнению Борреля, важно запустить процесс расширения ЕС и помочь странам-кандидатам.
Боррель поставил задачу подготовиться к вступлению в ЕС десяти стран
© Фото: Nicolas Maeterlinck Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости запустить процесс расширения Евросоюза и начать подготовку к вступлению в состав содружества десяти стран.

«Нам необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов и помочь странам-кандидатам», - приводит РИА Новости заявление Борреля.

Он напомнил, что членство в ЕС налагает ряд обязательств и только при соблюдении всех условий возможен прием в состав содружества новых членов. Но при этом в ЕС считают важным продемонстрировать готовность к расширению.

«Хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процесс», - объяснил Боррель.

Ранее сообщалось, что пять соседних с Украиной государства заявили о намерении продлить запрет на ввоз украинского зерна на территорию ЕС как минимум до конца 2023 года.

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