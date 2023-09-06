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ФСБ изъяла более 750 единиц незаконно произведенного оружия в 53 регионах России

Елизавета Кондрикова
11:09 06.09.2023
Оперативно-розыскные мероприятия проводились в июне-июле этого года по всей России.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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По сообщению пресс-службы центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, в 53 регионах по всей России была пресечена деятельность по незаконному сбыту и изготовлению оружия в 84 подпольных мастерских. Операции проводились совместно с МВД и Росгвардией.

Операции проводились по адресам проживания нелегальных оружейников в 53 субъектах России, среди них также Донецкая и Луганская народные республики, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Крым. Было изъято 757 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства: пулеметы, автоматы, гранаты, взрывчатые вещества и другие.

В службе добавили, что работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности по сбыту оружия будет продолжена.

В понедельник 4 сентября также сообщалось о задержании ФСБ в Запорожской области гражданина Украины, собиравшего взрывные устройства для терактов. Задержанный успел передать исполнителям терактов несколько самодельных взрывных устройств, их успели использовать против сотрудников полиции и администрации региона.

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