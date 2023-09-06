В Госдуме предложили расширить определение мелкого хулиганства в КоАП

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В России появление в общественных местах в обнаженном или полуобнаженном виде могут начать причислять к мелкому хулиганству. Соответствующий проект федерального закона планирует внести на рассмотрение в Государственную думу депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов

В пояснительной записке, которая оказалась в распоряжении RT, говорится, что проект направлен на укрепление общественного порядка и ограждение граждан России, в особенности детей и подростков, от негативного влияния лиц, которые появляются в общественных местах в обнаженном или полуобнаженном виде, а также нарушают общепринятые этические и религиозные нормы, оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность.

По словам законодателя, под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека, а равно не покрытая одеждой нижняя часть туловища, под полуобнаженным - не покрытая одеждой верхняя часть туловища.

В настоящее время, согласно статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), под мелкое хулиганство подпадает факт нарушения общественного порядка, которое выражает явное неуважение к обществу, сопровождается нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

Ранее стало известно, что жителям Ярославской области с 7 сентября может грозить штраф за плевки в общественных местах. Таким образом, данный субъект стал первым регионом, в котором будут штрафовать за такое правонарушение. Как уточняется, плюющимся придется заплатить 1,5 тысячи рублей.