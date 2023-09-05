В Ярославской области начнут штрафовать за плевки с 7 сентября

Выявлять правонарушения будут с помощью видеокамер.

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Жителям Ярославской области с 7 сентября может грозить штраф за плевки в общественных местах, говорится в сообщении на официальном портале региона.

Таким образом, Ярославская область - это первый регион, в котором будут штрафовать за такое правонарушение. Как уточняется, плюющимся придется заплатить 1,5 тысячи рублей.

На данный момент в регионе в общей сложности за почти два месяца зафиксировали свыше 50 случаев плевков в общественных местах - правоохранители выявили их благодаря камерам наблюдения.

Утверждается, что полицейские оперативно выезжают на место и устанавливают личность нарушителя.

«Они незамедлительно выходят на место... и рассматривают административный материал прямо на месте», - говорится в сообщении.

С момента вступления нормы в силу плюющиеся получали только предупреждения, однако теперь их будут наказывать штрафами, отметили власти региона.