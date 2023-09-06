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Акулы атаковали катамаран с россиянами, приняв его за кита

Анна Назайкина
10:01 06.09.2023
Баллон катамарана прокусили акульи зубы, после чего он начал уходить под воду.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: russianoceanway, Telegram
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Акулы, напавшие на катамаран с россиянами в Тихом океане, могли принять судно за млекопитающее, например кита. Об этом в беседе со «Звездой» заявила руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная.

Она объяснила, что обычно акулы, атакуя свою жертву, выгрызают у нее кусок из тела. Таким образом и был поврежден баллон катамарана, его прокусили акульи зубы.

«Они нападают на млекопитающих, на тех же китов, и выгрызают у них куски из тела. Здесь они, видимо, приняли баллон за движущееся тело, и они покусали его изрядно», - сказала она.

После того как акулы несколько раз атаковали баллон, он начал наполняться водой и тонуть.

Ранее сообщалось о спасении российских путешественников, которые оказались в бедственном положении после нескольких нападений акул. Их эвакуировал сухогруз, который изначально шел в Шанхай.

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