ЦБ увеличит ежедневные продажи валюты до 21,4 млрд рублей

Следующие операции по погашению валютного выпуска планируется в 2025 году.

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Банк России анонсировал равномерную продажу иностранной валюты объемом 150 млрд рублей в период с 14 по 22 сентября, ежедневный объем валютных операций в этот период времени составит 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд.

«В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период», - говорится в сообщении организации.

В Центробанке добавили, что корректировка операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), объясняется предстоящим 16 сентября этого года погашением валютного выпуска еврооблигаций.

В ближайшие два года проведение подобных сентябрьских крупных выплат по российским валютным еврооблигациям не планируется. Следующее плановое погашение валютного выпуска в размере 1,75 млрд рублей назначено на 4 декабря 2025 года.

Напомним, ранее в августе Центробанк объявил о решении не покупать до конца этого года иностранную валюту в рамках реализации бюджетного правила. Отложенные покупки, ожидаемо, будут выполнены в течение следующих нескольких лет.