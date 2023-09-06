После обстрела ВСУ два села в Белгородской области остались без электричества
В результате произошедшего никто не пострадал, однако была повреждена ЛЭП.
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Украинские националисты обстреляли село Вязовое Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что никто не пострадал, однако повреждения получила ЛЭП.
Таким образом, без электричества остались жители Вязового и еще одного села - Илек-Пеньковка.
Соответствующие службы в скором времени начнут ликвидировать последствия обстрела ВСУ.
Накануне Гладков сообщил трагическое известие - при обстреле села Козинка погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков.