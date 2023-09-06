В стране и мире После обстрела ВСУ два села в Белгородской области остались без электричества Анна Назайкина В результате произошедшего никто не пострадал, однако была повреждена ЛЭП. © Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press Читайте нас на: Украинские националисты обстреляли село Вязовое Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что никто не пострадал, однако повреждения получила ЛЭП. Таким образом, без электричества остались жители Вязового и еще одного села - Илек-Пеньковка. Соответствующие службы в скором времени начнут ликвидировать последствия обстрела ВСУ. Накануне Гладков сообщил трагическое известие - при обстреле села Козинка погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков. Экспертное мнение и аналитика