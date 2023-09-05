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При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель

Андрей Аркадьев
15:38 05.09.2023
Также ранения получила женщина, ей оказывается медицинская помощь.
При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели мирного жителя региона в результате обстрела села Козинка со стороны Украины.

«В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи», - написал глава региона в своем Тelegram-канале.

Гладков также сообщил о ранении женщины. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Пострадавшая госпитализирована и получает медицинскую помощь.

На днях губернатор Белгородской области сообщил, что в Уразово после обстрела киевских формирований получили повреждения 29 домов.

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