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Пленный украинец рассказал, что решил сдаться после СМС от ВС РФ

10:36 06.09.2023
Пленных кормят три раза в день и оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул украинец.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Взятый в плен российскими бойцами украинец Юрий решил сдаться после того, как на его телефон поступило сообщение с соответствующим предложением от ВС РФ. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Мы были на позициях в Запорожской области, нас туда отправили без всяких команд, стояли просто на погибель. В один прекрасный день пришла СМСка от РФ про сдачу в плен, в которой описывалось, что все будет хорошо, окажут медицинскую помощь и три раза в день будут кормить, а когда все закончится, всех распустят», - рассказал он.

Изначально Юрий не придал значения полученному сообщению, но когда от командования стали поступать непонятные команды, хорошо задумался и в итоге решил сложить оружие.

«Некоторым ребятам тоже поприходили СМСки, ничего хорошего не было, все также продолжалось, все плохо было, непонятные команды, я понял, что нужно сдаваться в плен, чтобы выжить, вот и сдался», - сообщил он.

Мужчина добавил, что в российском плену предоставляют все, что обещали - питание три раза в день, оказание при необходимости медицинской помощи.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видеокадры боевой работы Су-25 в зоне военной операции. Экипажи штурмовой авиации нанесли удары по военным объектам и бронетехнике врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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