Кулеба заявил, что в Киеве не собираются смягчать подход к зерновой сделке
Украинская сторона не собирается менять свою позицию в отношении зерновой сделки. Таким образом глава МИД страны Дмитрий Кулеба прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, накануне президент Турции в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиров Путиным посоветовал киевским властям «смягчить свой подход» к данному вопросу.
«Наша позиция справедлива», — цитирует украинского дипломата «Страна.ua».
Кулеба утверждает, что Киев контактировал с Анкарой перед тем, как Эрдоган прилетел в Сочи на российско-турецкие переговоры. С его слов, украинская сторона в ходе этого контакта «четко все разъяснила».
Министр также добавил, что на Украине ждут от турецких дипломатов подробных итогов переговорного процесса, после чего в Киеве будут приниматься решения.