Кулеба заявил, что в Киеве не собираются смягчать подход к зерновой сделке

Накануне Эрдоган после переговоров с Путиным призвал Киев смягчить позицию по данному вопросу.

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Украинская сторона не собирается менять свою позицию в отношении зерновой сделки. Таким образом глава МИД страны Дмитрий Кулеба прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, накануне президент Турции в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиров Путиным посоветовал киевским властям «смягчить свой подход» к данному вопросу.

«Наша позиция справедлива», — цитирует украинского дипломата «Страна.ua».

Кулеба утверждает, что Киев контактировал с Анкарой перед тем, как Эрдоган прилетел в Сочи на российско-турецкие переговоры. С его слов, украинская сторона в ходе этого контакта «четко все разъяснила».

Министр также добавил, что на Украине ждут от турецких дипломатов подробных итогов переговорного процесса, после чего в Киеве будут приниматься решения.