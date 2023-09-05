Дыры в стенах и черные авто: кадры многоэтажки в Донецке после обстрела ВСУ

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Под обстрел украинских боевиков попала жилая многоэтажка в Кировском районе Донецка, в результате произошедшего пострадали четыре человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Сильные повреждения получил дом на улице Туполева. В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места. На них зафиксированы дыры в стенах, сгоревшие авто и разрушенный подъезд.

По последним данным, в результате произошедшего были ранены мужчина 1967 г. р., молодой человек 2001 г. р. и женщина 1973 г. р. Также пострадала еще одна женщина, однако информацию по ней еще предстоит уточнить.

В минувшее воскресенье, 3 сентября, появилось трагическое известие, что при обстреле со стороны ВСУ в Донецке погиб мирный житель.