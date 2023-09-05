Первая леди США заразилась коронавирусом
Тест на COVID-19 Джо Байдена отрицательный, президент США будет следить за своим самочувствием.
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Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом. Президент США Джо Байден также сдал тест на COVID-19, он оказался отрицательным.
«На этой неделе президент будет регулярно проходить тестирования и следить за симптомами», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее эксперт Виталий Зверев заявил об ожидаемом росте заболеваний коронавирусной инфекцией в октябре. Он добавил, что осень - это период общей циркуляции респираторных болезней.