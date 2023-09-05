В стране и мире Первая леди США заразилась коронавирусом Елизавета Кондрикова Тест на COVID-19 Джо Байдена отрицательный, президент США будет следить за своим самочувствием. © Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press Читайте нас на: Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом. Президент США Джо Байден также сдал тест на COVID-19, он оказался отрицательным. «На этой неделе президент будет регулярно проходить тестирования и следить за симптомами», - говорится в сообщении. Напомним, ранее эксперт Виталий Зверев заявил об ожидаемом росте заболеваний коронавирусной инфекцией в октябре. Он добавил, что осень - это период общей циркуляции респираторных болезней. Экспертное мнение и аналитика