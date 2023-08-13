Эксперт Зверев: рост заболеваемости ковидом стоит ожидать в октябре

Виталий Зверев добавил, что осень-зима - период начала циркуляции всех респираторных заболеваний.

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Россиянам стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в октябре. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

«Подъем заболеваемости обязательно будет - осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь», - сообщил эксперт.

Он добавил, что конкретно роста заболеваемости ковидом стоит ожидать в октябре. Осенне-зимний период в целом представляет собой время циркуляции респираторных заболеваний.

Ранее сообщалось о резком росте на 80% заболеваний COVID-19 в период с 10 июля по 6 августа. При этом ВОЗ говорит о снижении количества летальных исходов на 57%. В настоящий момент для ученых представляет интерес быстро распространяющийся новый штамм COVID-19 EG.5 «Эрис», тем не менее который для человека особой опасности не несет.