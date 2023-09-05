ВС РФ уничтожили гаубицу М777 и три минометных расчета на Купянском направлении

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Военнослужащие группировки «Запад» отразили три украинские атаки на Купянском направлении в районе населенных пунктов Сергеевка, Свердловка, Крахмальная и Кисловка. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении противник из состава 38-й и 43-й механизированных бригад при поддержке бронетехники провёл три контратаки на позиции наших войск в районе населённого пункта Сергеевка. Огнём артиллерии группировки все контратаки отражены», - сообщил Зыбинский.

Он добавил, что по итогу попытки украинских боевиков провести контратаку артиллерия группировки «Запад» уничтожила американскую гаубицу М777, пункт боепитания, три минометных расчета.

Ранее 2 сентября Зыбинский также сообщал об отражении ряда контратак на Купянском направлении, в ходе которого ВСУ потеряли до роты военнослужащих. Все контратаки противника оказались безуспешными. Вместе с потерями в личном составе украинские военнослужащие также лишились гаубицы Д-20 и двух беспилотников.