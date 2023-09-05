По словам федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения.

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Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать российский газ «неприятно с моральной точки зрения», однако страна вынуждена продолжать экспорт «голубого топлива» из РФ.

Австрийский политик отметил, что в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения. По его словам, прекращение поставок российского газа приведет к проблемам в производстве и снабжении граждан энергией.

«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность», - сказал он в интервью телеканалу ORF.

Нехаммер добавил, что это является его обязанностью как главы австрийского правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские нефтяные и газовые компании в целом чувствуют себя уверенно, несмотря на враждебные действия ряда стран и санкции. На совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ» глава государства отметил, что топливно-энергетический комплекс РФ развивается, успешно решает стоящие перед ним задачи, в том числе и в области внешней торговли, несмотря на незаконные и бесконечные ограничительные меры.