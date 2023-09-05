Расчет БПЛА показал, как выявляет позиции боевиков на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата группировки войск «Запад», который выполняет задачи на Купянском направлении.

В ходе боевого дежурства, которое ведется круглосуточно, расчеты многофункциональных беспилотников, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы со стороны противника, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня подразделений ВС РФ, а также ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники украинских боевиков.

«Перед нами стоит основная задача - выявить, обнаружить, доложить и уничтожить. Уничтожаем во взаимодействии с артиллерийскими расчетами. Обнаружили, сняли координаты, подали и уже работаем непосредственно с артиллерией. По координатам мы понимаем, кто из ребят готов нам помочь и достать до цели. Выходим напрямую, связываемся, отдаем цифры и работаем», - рассказал военнослужащий разведывательного подразделения с позывным «Китай».

Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления «Западной» группировки российских войск позиции украинских националистов, которые зачастую размещают опорные пункты, огневые точки, САУ, бронированную и автомобильную технику, склады боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

Ранее Минобороны России показало видео с дрона, на котором запечатлено уничтожение опорных пунктов противника. Операторам беспилотника удается вскрывать позиции украинских боевиков в лесополосах и лесистой местности, после чего по ним отрабатывают минометные и артиллерийские расчеты ВС РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.