Расчет БПЛА показал, как выявляет позиции боевиков на Купянском направлении
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата группировки войск «Запад», который выполняет задачи на Купянском направлении.
В ходе боевого дежурства, которое ведется круглосуточно, расчеты многофункциональных беспилотников, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы со стороны противника, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня подразделений ВС РФ, а также ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники украинских боевиков.
«Перед нами стоит основная задача - выявить, обнаружить, доложить и уничтожить. Уничтожаем во взаимодействии с артиллерийскими расчетами. Обнаружили, сняли координаты, подали и уже работаем непосредственно с артиллерией. По координатам мы понимаем, кто из ребят готов нам помочь и достать до цели. Выходим напрямую, связываемся, отдаем цифры и работаем», - рассказал военнослужащий разведывательного подразделения с позывным «Китай».
Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления «Западной» группировки российских войск позиции украинских националистов, которые зачастую размещают опорные пункты, огневые точки, САУ, бронированную и автомобильную технику, склады боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.
Ранее Минобороны России показало видео с дрона, на котором запечатлено уничтожение опорных пунктов противника. Операторам беспилотника удается вскрывать позиции украинских боевиков в лесополосах и лесистой местности, после чего по ним отрабатывают минометные и артиллерийские расчеты ВС РФ.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.