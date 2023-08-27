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Операторы дронов показали видео уничтожения опорных пунктов ВСУ

09:39 27.08.2023
После обнаружения цели с помощью БПЛА по объектам наводят огонь минометов и артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ показало видео с дрона, на котором запечатлено уничтожение опорных пунктов украинских боевиком.

Операторам беспилотника удается вскрывать вражеские позиции в лесополосах и лесистой местности, после чего по целям наводят огонь минометов и артиллерии.

В результате ударов наших бойцов опорные пункты с украинскими вооруженными формированиями были уничтожены, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения САУ врага ударами FPV-дронов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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