Операторы дронов показали видео уничтожения опорных пунктов ВСУ
После обнаружения цели с помощью БПЛА по объектам наводят огонь минометов и артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ показало видео с дрона, на котором запечатлено уничтожение опорных пунктов украинских боевиком.
Операторам беспилотника удается вскрывать вражеские позиции в лесополосах и лесистой местности, после чего по целям наводят огонь минометов и артиллерии.
В результате ударов наших бойцов опорные пункты с украинскими вооруженными формированиями были уничтожены, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения САУ врага ударами FPV-дронов.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.