По мнению обозревателя Le Figaro Рено Жирара, не исключено, что Вашингтон желает мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

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Стремление украинского лидера Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией до победного конца вызывает раздражение у Соединенных Штатов Америки. С таким заявлением выступил французский писатель, обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар.

«Совершенно не исключено, что США желают мирного урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Вашингтон показал, что неуемное желание Зеленского воевать до победного конца вызывает у него некоторое раздражение», - сказал он в эфире передачи Le Live.

Обозреватель французского издания добавил, что наиболее отчетливо это было видно в ходе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе в июле 2023 года. Жирар отметил, что Соединенные Штаты возмутились поведением Зеленского, который пытался заставить американцев принять его позицию касательно немедленного вступления Украины в Североатлантический альянс. Причем Вашингтон этого не хотел, подчеркнул журналист.

«Все можно решить дипломатическим путем, но выкручивать руки американцам крайне сложно. Так или иначе Зеленский попытался, и на этом поломал себе зубы», - резюмировал писатель.

Ранее политолог Александр Андрианов заявил, что западные страны отворачиваются от Украины. По его словам, Владимир Зеленский это понимает и пытается получить гарантии безопасности для своей страны по так называемой «израильской модели». Однако, как отметил эксперт, такая модель не выгодна государствам, поддерживающим киевский режим. По мнению Андрианова, Запад понимает, что украинское контрнаступление провалилось, и у жителей могут возникнуть вопросы, с какой целью происходит финансирование этой страны.