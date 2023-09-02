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Политолог Андрианов заявил, что западные страны отворачиваются от Украины

Игнат Далакян
18:47 02.09.2023
Эксперт считает, что Зеленский опасается отказа от финансирования Украины Соединенными Штатами после выборов в 2024.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress
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Политолог и общественный деятель Александр Андрианов рассказал в беседе со «Звездой», что страны Запада отворачиваются от Украины. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский это понимает и пытается получить гарантии безопасности для своей страны по так называемой «израильской модели».

«Призывы Зеленского получить гарантии безопасности по "израильской модели" это не более, чем знаки отчаяния. Зеленский понял, что Украину в НАТО никто не ждет, никто не примет. Более того, основной спонсор - США - отворачивается от Украины, потому что у них у самих скоро выборы в 2024 году, и скорее всего к власти придут республиканцы, а у них совершенно нет никакого резона и интереса вкладывать деньги в эту черную дыру», - рассказал политолог.

По словам Андрианова, Владимир Зеленский хочет на этот случай подстраховаться и договориться с американским Конгрессом для получения гарантий безопасности для Украины по «израильской модели».

«Что такое "израильская модель"? Это соглашение с какой-либо страной, которая будет поставлять вооружение, финансы, инструкторов, при этом напрямую не будет втянута в вооруженный конфликт», - объясняет Андрианов.

Также политолог отметил, что подобная модель  не выгодна и странам, поддерживающих Украину. Запад понимает, что украинское контрнаступление провалилось, и у жителей могут возникнуть вопросы, с какой целью происходит финансирование этой страны, рассказал Александр Андрианов.

Ранее издание Guardian сообщало, что страны Запада могут предложить Киеву членство в НАТО в обмен на отказ от Крыма.

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