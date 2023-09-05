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Эффект внезапности: операторы FPV-дронов показали их возможности под Артемовском

05:00 05.09.2023
Удар нанесли по лесопосадке, где окопались боевики киевского режима.
Эффект внезапности: операторы FPV-дронов показали их возможности под Артемовском
© Фото: Минобороны России
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Бойцы подразделения беспилотников ВДВ уничтожили позиции украинских националистов при помощи FPV-дронов на Артемовском направлении спецоперации.

После получения боевой задачи расчет БПЛА выдвигается в заданный район, откуда запускает дрон-камикадзе. Помощник оператора отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

«В основном, работаем по пехоте, окопам, технике, если она лезет. Это все работает на внезапности», - объяснил оператор БПЛА с позывным «Веном».

Дроны-камикадзе представляет собой простую конструкцию спортивного дрона. Его преимуществом перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 100 км/ч. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также поражения живой силы в блиндажах и специальных укрытиях.

В отличие от обычных беспилотников, у него нет модуля связи со спутником, антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте. Видео обрывается, когда дрон превращается в снаряд и на огромной скорости поражает объекты ВСУ. Оператор фиксирует поражение цели.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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