Не место для пикапа: FPV-дроны уничтожили авто врага на Запорожском направлении
Неприятельские автомобили доставляют на передовую подкрепления и боеприпасы - вплоть до встречи с российскими операторами беспилотников.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинских пикапов.
Уточняется, что неприятельская техника вместе с находящимися там боевиками ликвидируется на Запорожском напрвлении.
В российском оборонном ведомстве отметили, что вражеские транспортные средства доставляет на передовую подкрепления и снабжение - по крайней мере, пока не попадет в поле зрения операторов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.
Ранее публиковались кадры уничтожения украинских боевиков экипажами танков Т-72Б3 и Т-90.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.