Армия Не место для пикапа: FPV-дроны уничтожили авто врага на Запорожском направлении Неприятельские автомобили доставляют на передовую подкрепления и боеприпасы - вплоть до встречи с российскими операторами беспилотников. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинских пикапов. Уточняется, что неприятельская техника вместе с находящимися там боевиками ликвидируется на Запорожском напрвлении. В российском оборонном ведомстве отметили, что вражеские транспортные средства доставляет на передовую подкрепления и снабжение - по крайней мере, пока не попадет в поле зрения операторов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Ранее публиковались кадры уничтожения украинских боевиков экипажами танков Т-72Б3 и Т-90. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика