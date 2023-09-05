Посол КНР в Нигере: Китай готов выступить посредником для решения кризиса

По словам посла Китая в Нигере Цзян Фэна, Пекин уважает все стороны конфликта и готов искать политическое решение кризиса.

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Китай намерен оказывать посреднические услуги сторонам конфликта в Нигере. Об этом заявил посол КНР в африканской стране Цзян Фэн, на встрече с новым премьер-министром Али Махаманом Ламином Зейном.

«Китайское правительство намерено оказывать добрые услуги, играть роль посредника, чтобы при полном уважении к странам региона найти политическое решение кризиса в Нигере», - заявил посол в эфире национального телевидения Нигера RTN.

При этом, официальный Пекин всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, напомнил посол.

Ранее назначенный военными властями Нигера глава кабинета министров Али Махаман заявил о начале переговоров с Францией по выводу ее вооруженных сил с территории Нигера, где они, по его словам, находятся незаконно. Напомним, в конце июля военные взяли власть в стране под свой контроль, отстранили президента Мохамеда Базума и разорвали соглашения о военном сотрудничестве с Парижем.