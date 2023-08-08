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К Земле 23 августа максимально приблизится потенциально опасный астероид

Сергей Лебедев
19:00 08.08.2023
Небесное тело пролетит на расстоянии примерно в 6,1 миллиона километров.
К Земле 23 августа максимально приблизится потенциально опасный астероид
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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К Земле на скорости 14,25 километра в секунду максимально приблизится потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров. Небесное тело 23 августа в 11:18 по московскому времени пролетит на расстоянии примерно в 6,1 миллиона километров от планеты, сообщили в NASA.

Потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что у астероида 2023 DW диаметром 49,3 метра есть шанс столкнуться с Землей через 23 года. Это может произойти 14 февраля 2046 года. Ученые предполагают, что небесное тело пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, но из-за возможной погрешности в вычислениях есть небольшая вероятность того, что столкнется с планетой.

Эксперты утверждают, что возможный удар астероида не приведет к фатальным последствиям для Земли и жизни на ней, однако с большой территории потребуется эвакуировать людей. Вероятность этого события оценивается как 1 к 560.

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