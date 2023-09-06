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«Хор Турецкого» навестил раненых бойцов в филиале госпиталя Бурденко

05:00 06.09.2023
Артисты поблагодарили участников специальной операции и исполнили для них известные песни.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Музыканты арт-группы «Хор Турецкого» встретились с участниками спецоперации, проходящими лечение и реабилитацию в филиале №3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ в Подмосковье. Об этом рассказали в Минобороны России.

Коллектив провел творческую встречу в рамках акции «Лучшим воинам Мира». Артисты поблагодарили бойцов и исполнили для них известные песни. После концерта они пообщались с военнослужащими и медиками, а также раздали автографы.

«Я вижу глаза медицинского персонала и уверен, что они сделают все возможное, чтобы как можно быстрее наши раненные встали на ноги», – подчеркнул основатель и продюсер арт-группы Михаил Турецкий.

Акция организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных при выполнения боевых задач. К защитникам Родины приезжают известные деятели культуры, науки, спорта и образования. Ранее военных посещали заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, солисты православного хора «Пересвет», российский писатель Олег Рой и другие.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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