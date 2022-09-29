Армия Заслуженные артисты РФ навестили раненых участников СВО в филиале госпиталя Бурденко Встреча состоялась в филиале №8 Центрального военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Московской области. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заслуженные артисты России навестили раненых участников спецоперации на Украине в филиале №8 Центрального военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Московской области. Среди тех, кто присоединился к акции «Лучшим воинам мира», Сергей Куприк, Александр Левшин, Виктория Тарасова, певица, лауреат международных фестивалей и конкурсов Марина Девятова. «Сейчас как никогда нам надо быть вместе с нашей страной. Мы с 2014 года постоянно приезжаем на Донбасс и видим своими глазами, что там на самом деле происходит. Ребят, которые, не щадя себя, защищают мир и добро, сражаются за общее дело, нужно обязательно поддерживать. Донбасс всегда был и будет Россией, там живут русские люди», - подчеркнул Куприк. В ходе встречи с военнослужащими артисты исполнили популярные песни, в числе которых «Россия - Родина моя», «Катюша», «Земля родная», «Любо», «По камушкам». Ранее в рамках акции «Лучшим воинам мира» раненых посетили заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, солисты православного хора «Пересвет» и писатель Олег Рой. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика