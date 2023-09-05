Эксперт Рожин рассказал, где и когда, вероятно, был уничтожен первый Challenger

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: UK-Ministry-of-Defence, Globallookpress

Уничтоженный танк в распространенном СМИ видео опознан, это действительно британский танк, входивший в партию, которую Британия поставила Украине весной 2023 года, рассказал «Звезде» эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Есть характерные элементы корпуса, которые прямо указывают, что это за машина. То есть, действительно, на видео представлен первый уничтоженный британский танк», - сказал он.

Если говорить о том, где и когда он был потерян, то пока нет ясности с этим вопросом, добавил эксперт. По одним данным, это произошло буквально на днях, по другим - еще неделю назад в районе Работино, где атакует 82-я украинская бригада, которая была вооружена британскими танками Challenger 2, американскими БТР Striker и немецкими БМП Marder.

«Соответственно немецкие машины мы уже видели сгоревшими, а это вот первая машина этого типа, которая была уничтожена, если мы говорим о британцах. Очевидно, что это произошло в течение последних дней. Когда именно - это еще, думаю, будет установлено. Можно с 90% уверенностью сказать, что Challenger был уничтожен в районе Работино в направлении Вербового», - сказал Борис Рожин.

Ранее западные СМИ распространили видеозапись, в которой, как утверждается, изображен первый уничтоженный британский танк Challenger 2. Предположительно это произошло на Запорожском направлении спецоперации на Украине.