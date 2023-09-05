Армия Польши закупила 1700 испытанных на Украине дронов FlyEye
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал рамочное соглашение на поставку миниатюрных беспилотных авиационных систем FlyEye. Об этом сообщается на сайте польской армии.
Соглашение между Государственным казначейством и компанией WB Electronics SA, является поставка для вооруженных сил Польши миниатюрных дронов FlyEye вместе с пакетами материально-технического обеспечения и обучения.
Контракт действует до конца 2035 года и предполагает покупку почти 1700 беспилотных летательных аппаратов в последних версиях разработки.
Мини-БПЛА FlyEye предназначены для воздушной разведки с использованием оптико-электронных головок, оснащенных камерами. Они обеспечивают запись изображения как при дневном освещении, так и с использованием тепловидения. Система успешно прошла испытания в ВС Польши, а также во время конфликта на Украине, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ начнут использовать дроны с искусственным интеллектом.