В стране и мире Армия Польши закупила 1700 испытанных на Украине дронов FlyEye Владимир Рубанов Контракт на поставку разведывательных мини-аппаратов действует до конца 2035 года. © Фото: wojsko-polskie.pl Читайте нас на: Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал рамочное соглашение на поставку миниатюрных беспилотных авиационных систем FlyEye. Об этом сообщается на сайте польской армии. Соглашение между Государственным казначейством и компанией WB Electronics SA, является поставка для вооруженных сил Польши миниатюрных дронов FlyEye вместе с пакетами материально-технического обеспечения и обучения. Контракт действует до конца 2035 года и предполагает покупку почти 1700 беспилотных летательных аппаратов в последних версиях разработки. Мини-БПЛА FlyEye предназначены для воздушной разведки с использованием оптико-электронных головок, оснащенных камерами. Они обеспечивают запись изображения как при дневном освещении, так и с использованием тепловидения. Система успешно прошла испытания в ВС Польши, а также во время конфликта на Украине, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ВСУ начнут использовать дроны с искусственным интеллектом. Экспертное мнение и аналитика