Полицейские установили личность стрелявшего в участника СВО в Батайске

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Ростовские полицейские установили личность стрелявшего в Батайске в участника специальной операции. Злоумышленником оказался 28-летний мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Выяснить личность стрелявшего удалось после изучения записей с камер наблюдения и опроса очевидцев. Сейчас ведется розыск злоумышленника. Ранее было возбуждено уголовное дело после стрельбы в кафе в Батайске.

Напомним, конфликт произошел на днях. Причиной ссоры якобы могло стать участие молодого человека в специальной операции. Словесная перепалка переросла в драку.

В ходе конфликта неизвестный достал травматический пистолет и выстрелил 12 раз. После этого он скрылся.