Пограничники сбили украинский беспилотник в Белгородской области
БПЛА был уничтожен огнем стрелкового оружия и взорвался.
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении беспилотника в регионе.
Уточняется, что беспилотник был сбит огнем из стрелкового оружия в Валуйском городском округе.
БПЛА стал добычей пограничного наряда. После попаданий он сдетонировал.
Как отметил Гладков, по предварительной информации, все обошлось без серьезных последствий.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области от украинского обстрела погиб мирный житель.