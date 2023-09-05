В стране и мире Пограничники сбили украинский беспилотник в Белгородской области Тимур Шерзад БПЛА был уничтожен огнем стрелкового оружия и взорвался. © Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении беспилотника в регионе. Уточняется, что беспилотник был сбит огнем из стрелкового оружия в Валуйском городском округе. БПЛА стал добычей пограничного наряда. После попаданий он сдетонировал. Как отметил Гладков, по предварительной информации, все обошлось без серьезных последствий. Ранее сообщалось, что в Белгородской области от украинского обстрела погиб мирный житель. Экспертное мнение и аналитика