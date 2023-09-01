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В МВД объяснили, как устанавливать гаджеты на лобовое стекло машины

Вероника Волосунова
12:53 01.09.2023
В МВД заявили, что по закону устанавливать гаджеты на стекло автомобиля не запрещается, если они не мешают обзору.
В МВД объяснили, как устанавливать гаджеты на лобовое стекло машины
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Согласно обновленному списку неисправностей, при которых запрещается использовать автомобиль, устанавливать на лобовое стекло регистраторы можно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне, по сравнению с ранее применявшимся, изменений не произошло. <...> Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает», - сказали в МВД.

В ведомстве добавили, что положение, согласно которому нельзя управлять автомобилем, когда на лобовом стекле установлены посторонние предметы, ограничивающие обзор, использовалось и ранее.

Исключения сделаны для зеркал заднего вида, стеклоочистителей, наружных или встроенных антенн, нагревательных элементов ветрового стекла.

Таким образом, в МВД опровергли, что в обновленном документе под запрет попало использование видеорегистраторов, креплений для навигатора или телефона, транспондеров для проезда по платным трассам.

Напомним, с 1 сентября в России в силу вступают новые законы и поправки, согласно которым ужесточается контроль за никотиносодержащей продукцией, производителями пива, службами такси и самими таксистами, рецептурными препаратами и собаками жителей Московской области, которым придется чипировать четвероногих друзей.

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