В МВД объяснили, как устанавливать гаджеты на лобовое стекло машины
Согласно обновленному списку неисправностей, при которых запрещается использовать автомобиль, устанавливать на лобовое стекло регистраторы можно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
«В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне, по сравнению с ранее применявшимся, изменений не произошло. <...> Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает», - сказали в МВД.
В ведомстве добавили, что положение, согласно которому нельзя управлять автомобилем, когда на лобовом стекле установлены посторонние предметы, ограничивающие обзор, использовалось и ранее.
Исключения сделаны для зеркал заднего вида, стеклоочистителей, наружных или встроенных антенн, нагревательных элементов ветрового стекла.
Таким образом, в МВД опровергли, что в обновленном документе под запрет попало использование видеорегистраторов, креплений для навигатора или телефона, транспондеров для проезда по платным трассам.
Напомним, с 1 сентября в России в силу вступают новые законы и поправки, согласно которым ужесточается контроль за никотиносодержащей продукцией, производителями пива, службами такси и самими таксистами, рецептурными препаратами и собаками жителей Московской области, которым придется чипировать четвероногих друзей.