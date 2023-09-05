Школьники в Дагестане устроили массовую драку со стрельбой из-за переписки
Полиция проводит проверку после массовой драки со стрельбой, которую устроили школьники в Махачкале, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана. Конфликт разгорелся 4 сентября во дворе дома № 110 на улице Абубакарова.
К моменту прибытия полицейских школьники разбежались, сообщили в МВД. Участников драки нашли в течение нескольких часов.
Как оказалось, конфликт начался из-за переписки одного из школьников с сестрой другого. Стрельбу открыл один из участников потасовки, 15-летний житель Шамильского района. Как говорится в сообщении полиции, он стрелял из охолощенного пистолета (непригодного к боевой стрельбе) в воздух. Оружие, как он уверяет, принадлежит его приятелю.
Полицейские побеседовали с участниками потасовки и их родителями, на них составили 16 административных протоколов.
Ранее после стрельбы в Батайске Ростовской области было возбуждено уголовное дело. Пострадавшим оказался участник спецоперации, в которого 12 раз выстрелили из травматического оружия.