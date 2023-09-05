Политолог Светов заявил, что Запад будет давить на страны Африки

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Европейский союз и Соединенные Штаты будут использовать весь цикл саммитов для давления на африканские страны, опасаясь их сближения с Россией и Китаем. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог Юрий Светов. По его словам, на африканские государства будут давить. Рычаги у Запада для этого есть.

«Достаточно высокая экономическая зависимость африканских государств от торговли с Западом. Плюс к этому очень важное обстоятельство - элита Африки в массе своей получила образование во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах. Масса неформальных контактов. Нельзя исключать наличия компромата», - говорит Юрий Светов.

При этом, по словам политолога, отсутствие президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина на саммите G20 не поможет Западу.

«Сергей Лавров хорошо известен африканским лидерам. Есть понимание, что разговаривать с Лавровым в плане гарантий принятых решений - это почти то же, что с Путиным», - говорит эксперт.

Ранее появилась информация, что ЕС намерен укрепить отношения с Африкой на саммите G20. В Евросоюзе якобы планируют воспользоваться отсутствием лидеров Китая и России для проведения более тесных переговоров.