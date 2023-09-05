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Доцент ИСАА МГУ Волхонский рассказал о значении переименования Индии

Сергей Лебедев
16:54 05.09.2023
Изменение официального названия означает попытку избавиться от колониального наследия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Hindustan Times, Global Look Press
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Планируемое изменение официального названия Индии на Бхарат означает попытку избавиться от колониального наследия. Такое предположение в беседе со «Звездой» выразил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

«Индия - это явно англо-индийское название. У него своя история, но в принципе несет флер такого колониального наследия», - подчеркнул эксперт.

По его словам, изменение официального названия укладывается в русло политики премьер-министра Нарендры Моди и партии «Бхаратия джаната парти» по восстановлению древнего имиджа страны.

«С городами это уже было сделано в свое время очень давно. Бомбей переименовали в Мумбаи. Мадрас теперь Ченнаи. Собственно говоря, это долго идущий процесс, направленный на возвращение к корням», - говорит Волхонский.

Напомним, ранее появилось сообщение, что правительство Индии во время специальной сессии парламента собирается внести резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат.

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